「八里完全不一樣了！」無論是沿著台64線，一路駛向八里的遊客，還是住在渡船頭附近多年的老八里人，都深刻感受到，八里台北港重劃區正積極發展中，未來將以「淡江大橋」和「八里輕軌」作為重要交通運輸線，帶動當地產業成長。根據「台北港特定區計畫」內容所示，預計將以台北港為軸心，持續推動文化創意園區、產業經貿園區、遊艇碼頭、海濱公園區、海洋巨蛋、海洋劇院等重大建設，將八里發展成為擁有產業、遊憩、文化三大機能的複合型港灣都市。諸多有利條件加持下，房價將有力向上拉升，合嘉建設把握最後2字頭房價起飛前夕，推出新建案「合嘉快意人生」。

今年就入住！合嘉快意人生最快年底交屋

占地將近千坪的合嘉快意人生共2棟建築，均為地上15層、地下4層，合計共223戶，其中含7戶店面，房型規劃有2房，分別為20坪與32坪；以及3房含2套衛浴，分別為28坪與37坪；店面坪數則為39~69坪，車位數量為227個，均採平面式停車位，考量八里一帶居民愛好騎自行車健身或兜風，地下一層附有自行車停車區，並規劃多樣豐富的公共設施提供住戶使用。而前段時間熱門的防疫建築議題，合嘉快意人生全戶均採用單層排氣，通風性佳。目前推出2房總價550萬起，3房總價730萬起(含平面車位)的限量成家優惠方案，受到不少青年首購族、首換族的青睞，紛紛諮詢預約。

合嘉快意人生採先建後售方式，原預計2021年交屋，但目前施工進度超前，預計最快可於今年底完工。付款方式為自備款2成，簽約時僅須支付1成，等同於現付不到100萬即能輕鬆入住，使得顧客付款壓力減輕許多。在房價合理情況之下，確實吸引大批民眾前來賞屋。

從台64線而來 購屋顧客多來自三重、蘆洲

三重蘆洲一代顧客看準八里未來發展性，形成搶購風潮。/中時電子報攝

以目前【合嘉快意人生】購屋顧客結構來看，有不少64沿線各區域的來人，而八里本地客也佔有一定比例，選擇在八里置產的原因包含三大重點：交通、供需、休閒娛樂。藉由興建中的淡江大橋及規劃中的八里輕軌，搭配原有的台61、64線，八里台北港重劃區對外交通將更加便利，供需上則因為台北港貨運吞吐量已超越基隆港，越居台灣第三大港，僅次於高雄港與台中港，週邊產業經貿專區也持續建設，無論在就業機會與商業活動上均逐漸蓬勃發展，未來將成為複合型港灣重鎮，而八里一帶包含十三行博物館在內有8大主題公園各具特色，提供良好休閒環境，都是促使民眾置產【合嘉快意人生】的因素。

【合嘉快意人生】目前推出圓夢2房含平面車位總價550萬起、幸福3房含平面車位總價730萬起的優惠方案，吸引不少年輕人和小家庭前來詢問。/圖片由業者提供

【合嘉快意人生】

接待會館：新北市八里區頂罟一路73號1樓(商港公園旁)

貴賓專線：02-2610-2323

(中時電子報)