圓圓生下幼仔後，發揮母愛將寶寶抱在懷中。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

貓熊幼仔出生為186克，比起當年的圓仔多了3克，非常健康。（台北市立動物園提供／游念育台北傳真）

台北市立動物園大明星「團圓」貓熊在28日順利產下幼仔，動物園也在今天公布性別，確定「圓仔」有妹妹了！幼仔生下來的體重為186克，動物園發言人曹先紹表示，除了圓圓努力生產5小時外，但可能「圓圓」生產過程非常疲憊，加上較缺乏極幼齡仔經驗，保育員發現「圓圓」似乎無法完全顧及小仔，且小朋友似乎一直沒有吸到初乳，經過評估後決定先取出幼仔，給予補充初乳，取出幼後發現，背部有受傷的狀況。

曹先紹表示，經獸醫主任細心治療，小仔目前狀況穩定，保育員也持續採集「圓圓」的初乳餵食幼仔。

曹先紹表示，小寶寶的命名會再收集小寶寶的個性，再來命名，另外，小寶寶與大家見面的時間，可能還要半年之久，這段期間動物園也會增加人力、物力，如果有機會可以直播讓民眾搶先看到小幼仔可愛的畫面。

曹先紹說，專家群會議做了9年的努力，每年試了一次，接下來團圓也進入中高齡階段，未來也會和專家開會，看未來圓仔是否有機會和大陸的貓熊做人工受孕繁殖。

(中時 )