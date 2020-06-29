大聯盟還沒正式復賽，海盜隊後援投手桑塔納（Edgar Santana）就被驗出服用禁藥，遭禁賽80場，等於本季不僅領不到薪水還沒球可打；另有4名小聯盟球員藥檢也沒過，有1人禁賽80場、1人禁賽72場、2人禁賽50場，更慘的是今年小聯盟因疫情比賽停擺，禁賽要從明年開始算起。

根據美媒報導，28歲的桑塔納在藥檢寶丹酮（Boldenone）這項時呈現陽性，遭到禁賽80場且不支薪。他在2018年季中動了手肘韌帶置換手術(TJ手術)，錯過整個2019年賽季，正要東山再起之際卻傳出吃禁藥醜聞。大聯盟本季因疫情衝擊僅打60場，等於桑塔納本季報銷之外，明年也趕不上開季。

對此海盜總管切靈頓（Ben Cherington）則在聲明中表示，對於桑塔納違規感到失望，「但由於保密規定，我不會再評論此事。」

此外還有4名小聯盟球員也服用禁藥，紅人隊投手古提雷斯（Vladimir Gutierrez）因使用康力龍遭禁賽80場、道奇隊投手伊德戈（Juan Idrogo）使用gw501516被禁72場，投手阿萊阿茲（Reza Aleaziz）服用安非他命被禁50場、雙城隊二壘手羅薩利歐（Jose Rosario）則是二度濫用藥物，也被禁50場。

不幸的是，因為小聯盟本季受肺炎影響全面停賽，這4名球員的禁賽處罰要從2021年開始，這期間同樣沒有薪水，等於浪費一個半季的時間，下場更慘。

(中時 )