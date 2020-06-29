民眾黨總召賴香伶今日於立院議場前受訪表示，過去執政黨幾乎不讓在野黨有任何提案的可能性，包括民眾黨、國民黨、時力，都提出重要的議案在臨時會要談，但都沒有被採納，不論是政黨對立、協商破裂，民進黨都要負最大責任。

賴香伶指出，民眾黨和時力比較在意臨時會應該要提民生議題或重要的價值，比方說《港澳條例》第18條修法等等，在野三黨都有版本，但民進黨不接受納入臨時會。而民眾黨也在5月12日拋出修憲委員會的議題，立法院長游錫堃也說高度期待，但還是沒有被採納。

賴香伶說，不管國民黨採取激烈對抗的做法，外界認同度多少，站在在野跟小黨的立場上，今日的種種，都是過去執政黨對小黨的踩踏造成的後果。

賴香伶認為，游錫堃應該以院長高度，啟動有效理性的溝通，不該在臨時會討論提案時，任由民進黨總召柯建銘說，小黨連提案資格都沒有。這屆的臨時會不該是這樣處理。

賴香伶說，既然總統都認同憲政改革了，即刻啟動也是應該，修憲委員會應該即刻召開，如果沒有召開也可以暫停臨時會，考監人事案也可以撤回。

賴香伶表示，民眾黨還是會參加朝野協商，表達對於議題的立場，但若所主張的議案不被採納，就會採取自己方式來向國人做訴求。

時力黨團總召邱顯智說，廢除考監兩院還是要經過修憲的程序，而且門檻很高，因此時力主張這次是最後一屆，將會嚴格審查考監兩院被提名人人事權。

(中時 )