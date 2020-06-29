疫情衝擊，上周五美國原油期貨走跌0.6%；據了解，美國各地的新冠肺炎確診病例已超過250萬例，其中佛羅里達州於上周六通報單日確診人數新增9,500例，確診病例數創下歷史新高；由於共和黨籍德州州長艾伯特Greg Abbott宣布暫緩經濟重啟計畫，市場觀察人士指出，市場擔心疫情會在南美迅速蔓延，故燃料需求將可能受到抑制。

此外美國汽車協會（AAA）於上周四表示，預計今年夏天美國司機支付的汽油價格將是近四年以來最便宜的，並指出受疫情影響，美國民眾的旅行比率，較去年同期下降14.6%，以致市場趨於保守觀望；其中美國原油跌幅0.6%，倫敦原油漲幅0.07%。

美國NYMEX-8月輕質原油期貨下跌0.23美元，報每桶38.49美元；7月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.14美元；7月RBOB汽油跌0.04美元，報每加侖1.15美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.03美元，報每桶41.02美元。(商品行情網)

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