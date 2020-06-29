鴻海（2317）積極轉型致力提升毛利率，外資看好時序進入蘋果拉貨旺季，短中期營運具優異動能。鴻海今（29）日股價開高後持穩盤上，隨後在買盤敲進點火下開攻，最高上漲2.75％至85.8元，續創2月中以來3個半月波段高點，早盤維持約2％漲幅。

觀察法人動態，三大法人上周大舉回補鴻海，合計買超鴻海達4萬7188張，其中以外資買超達4萬2039張最多，自營商亦買超達5173張，僅投信仍小幅調節賣超24張。

鴻海2020年5月自結合併營收3869.8億元，月增1.59％、年增0.72％，續創同期新高。累計1～5月合併營收1.69兆元，年減6.74％，仍創同期第三高。投顧法人指出，鴻海4～5月合併營收7679.05億元、年增0.51％，季營收達成率72％，表現優於預期。

鴻海先前法說時預期，伺服器及網通等企業產品、元件及其他產品第二季營收均可望季增逾15％、年增逾10％，電腦、平板等運算產品可望季增、年增逾15％。僅智慧手機、電視、遊戲機的消費暨智慧產品持續疲弱，估季減個位數百分比、估年減逾15％。

投顧法人預期，鴻海第二季營收可望站回兆元關卡，季增15％、年減8％，雖然上半年營運處於低谷期，但隨著短期營運將步入蘋果拉貨旺季，且劉揚偉透露第三季營運表現比預期好，看好第三季旺季表現轉強。

多家外資於股東會後出具最新報告，亦認為鴻海短期進入蘋果拉貨旺季，營運動能將持續轉強，且具高殖利率及低股價基期優勢，除維持買進、優於大盤評等不變外，目標價亦持平略升，美系外資自90元調升至95元、亞系外資則自82元調升至85元。

(時報資訊)