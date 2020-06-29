美國疫情加劇，經濟前景看淡，端午連假期間，道瓊指數跌逾1100點。日股、韓股早盤跌幅均超過1%。今日期貨市場率先走跌，台股開盤下跌51.87點，晨盤一度大跌百餘點。

多頭資金再度湧入防疫概念股，高端疫苗(6547)衝上漲停板，帶動展旺(4167)及基亞(3176)等狂飆，支撐推升櫃買指數率先由黑翻紅，消費概念股人氣不弱、IC設計表現相對強勢，台股開低後跌幅漸漸收斂。

分析師表示，今日權值股拉回休息，中小型個股表現較為活潑，需要留意投信季底結帳賣壓，不過台幣持續升值，今日算是短線的回檔修正，對中長期而言並沒有破壞多方格局，目前操作上選股不選市為宜。

盤面上，防疫概念股人氣爆棚，口罩、檢測、疫苗及原料藥四大領域全面發燒，恆大(1325)、康那香(9919)漲幅都在7.5%以上，高端疫苗(6547)鎖漲停118.5元、國光生(4142)漲幅逾7%，亞諾法(4133)衝漲停站上百元大關。

額溫槍熱映(3373)5月EPS高達2.65元，多頭力鎖漲停137.5元；三倍券即將正式推出，觀光類股中老爺知(5704)、夏都(2722)聯袂升5%左右；IC設計族群中金麗科(3228)、威盛(2388)鎖漲停65.7元、32.55元；精材(3374)下半年營運看俏，股價再創波段新高，漲幅在7.5%左右。

分析師表示，國際新冠疫情升溫，又有中美貿易戰等變數，加上台股來到高檔區，買盤醞釀觀望氣氛，台幣今日持續升值，顯示資金面無虞。

由於美國新增確診人數又再創新高，景氣復甦看法轉趨保守，預期台股短線上震盪恐將加大，需多關注外資動向是否持續買超台股，預估台股本周仍有修正壓力。

(時報資訊)