美國新冠肺炎疫情加重，佛州和德州等11個州宣布將延後經濟重啟計畫，致使美股上周五全面收黑。周一香港恆生指數高開77點，隨後走低，跌110點或-0.45%，為24439點。國企股(H股)跌42點或-0.43%，為9810點。

康希諾生物宣布，與軍事科學院生物工程研究所聯合開發的重組新冠病毒疫苗，於25日獲得中央軍委頒發的軍隊特需藥品批件，有效期一年，康希諾一度漲逾6%，隨後縮小漲幅至1%。

另市場傳出，中證監將對銀行發出券商牌照，或將幾個大型商業銀行中選取兩家試點設立券商。消息傳出，券商股集體出現跌勢，中信建投跌逾3%。銀行股走高，郵儲銀行一度漲逾3%，隨後跌0.4%。

周一港股新增兩醫療股上市，康基醫療開市報25.9港元，而相較此前招股價13.88港元，高出87%。康基為內地經營微創外科手術器械和配件，新募得資金預計25%將用於研發活動。

海吉亞醫療首上市報22.8港元，較招股價高出18.5%。海吉亞為內地最大腫瘤醫療集團，預計新募資金有六成將用於醫院升級，以及新醫院的設立。

(時報資訊)