國民黨團昨佔領立法院，藍委許淑華也現身同進退，今早PO出議場內的委員們抗爭畫面照，以及她手持一面手版標語「監察院？分贓院？」，諷刺這波監委和監院長陳菊任命案。照片PO出後，1小時吸引9千多位網友大讚。

國民黨為反對陳菊擔任監察院長，立院黨團突襲占領議場，黨主席江啟臣今凌晨在臉書發文指出，「陳菊所帶領的團隊，在高雄執政12年期間，其市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，等到陳菊擔任監察院長後，這些案件如何得到妥善的調查？」。

國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁也在臉書表示，「陳菊前年市長任內留下3000億負債、5000天坑，地方上對她本就評價不高」，她「三分治理市政，七分培養派系」的執政手法更長期為地方詬病。

許淑華臉書PO文。(圖/翻攝 許淑華臉書)

許淑華今天(29日)則在臉書PO出立院抗議照片，並表示，「總統府提名的第6屆監察委員27位人選，有24位與民進黨關係密切或具有黨籍，應該超然於黨派的監察委員名單，竟然是一份報恩名單」。她強調，「綠油油的分贓名單，未來監察院將毫無公正性可言」，揚言要廢考監兩院的民進黨「換了位子換腦袋」，把國家機器「私人化」發揮的淋漓盡致。而照片僅PO出1小時，就吸引9千多位網友按讚、近5百則留言。

(中時電子報)