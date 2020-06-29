你睡覺時腳會不自主的抽動嗎？特別是在睡著前或睡眠中，專家警告有可能是「不寧腿症候群」，除了影響睡眠品質，嚴重的話恐演變成憂鬱症。

《早安健康》報導，日本睡眠醫學博士坪田聰表示，不寧腿症候群容易發生在睡著前的瞬間以及睡眠中的時候，雖然這種症狀並不會直接影響健康，但長期下來可能因睡眠品質差，導致睡眠障礙，進而造成白天嗜睡，若長期未加以治療，嚴重的患者甚至會演變成憂鬱症。

坪田聰提醒，當出現下列6大異狀時，有可能是不寧腿症候群的徵兆，若狀況持續，甚至影響到正常睡眠時，可至神經科求診。

1. 小腿、腳內側或腳趾感覺搔癢、像被蟲咬

2. 睡眠中常因為腳的不適而動來動去

3. 睡眠中無意識地頻繁活動腳

4. 睡眠以外的時間也會感到腳部不適，必須持續活動才能降低不適感

5. 傍晚時症狀會變特別嚴重

6. 有貧血、腎功能衰竭、心臟衰竭、類風溼性關節炎的人

(中時電子報)