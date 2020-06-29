「英語教學變調，學生成犧牲品。」高教工會今指控，銘傳大學從去年9月開始，將大一本來由老師所授課的英語課程取消，改由所謂「英文網修課程」取代，學生超級不滿，但學校卻不為所動，甚至在新學年要擴大到大一、大二生適用，嚴重損及學生受教權。

高教工會研究員陳柏謙表示，銘傳大學從去年9月起，3000多位大一新生的英語課程，改由所謂「英文網修課程」取代，剝奪學生接受專業教師當面教學、互動與指導的機會，學生僅能透過自行觀看「網路影片自修」，搭配每周進入電腦教室進行無止盡的線上測驗。

陳柏謙說，高教工會去年12月份曾針對銘傳台北校區與桃園校區近300名學生所做的問卷結果顯示：一、85％學生表示「英文網修」無法幫助提昇英語聽說讀寫能力；二、近九成學生認為「英文網修」無法提昇學習動機、興趣或成效；三、近九成學生要求回歸「以老師教學為主體」的學習環境。

「這套荒唐制度，銘傳打算新學年開始，擴大適用到大一、大二學生。」陳柏謙說，高教工會一再跟銘傳校方及教育部反應，但校方不會所動，還擬擴大辦理，因此他們不得不站出來呼籲銘傳停止此一僅為試圖節省成本、卻嚴重犧牲學生權益的政策！

銘傳校方發表聲明回應，拜數位科技進步所賜，透過網路能彌補傳統教學上的不足，以客製化教材提供讓學生反覆學習，時間、空間均不受任何限制，即使過去英文程度不佳，仍可透過數位教學的方式，重新恢復學習英文的信心，這是近年來銘傳大學的教學上的重大突破。

銘傳說，英語數位課程雖然是採線上課程，但仍有實體面授課程採雙軌實施，並非單純「遠距教學」，其面授教師均為專業並具講師證之合格教師。

銘傳指出，今年6月英語中心再度針對全校進行問卷普測，數據顯示雖然課程仍有地方需精進，但多數表達對數位學習的肯定，以及確實在自主學習上有很大的益助！

(中時 )