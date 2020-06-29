就算受到新冠疫情影響，邁入第10年的國泰NBA 3x，仍在7月4日隆重登場，更訂在8月22、23日兩天在台北信義香堤廣場進行總決賽，主辦單位29日特別邀請國王傳奇球星「白巧克力」傑森威廉森視訊助陣，「好期待可以再來台灣！」

以曼妙神奇的傳球功力著稱的傑森威廉斯，曾在2012、2014年兩度造訪台灣，提到最難忘記的台灣回憶，他馬上回答，「你們大家應該都聽過鼎泰豐吧！我真的超愛去吃，尤其是蝦仁抄手與蝦仁炒飯，我已經迫不及待想回台灣吃了！」

提到美國目前受到新冠疫情影響程度，人在奧蘭多家中的傑森威廉斯說：「幸好我家後院有籃球場，可惜是在戶外很熱，不過我現在大部分時間都在打小白球，且以追求博蒂為目標，希望這波疫情趕緊過去，讓大家生活可以恢復正常。」

「我想自己最難忘懷的打球時光，還是待在國王時期，畢竟我們搶下2006年總冠軍，」傑森威廉斯說，「我不認為當今NBA球員有誰的球風跟我比較像，因為現在的控衛都比較喜歡得分，不像我比較喜歡傳球，但不代表他們都不傳。」

主辦單位國泰金控更邀請3屆國泰NBA賽事冠軍吳宏政，以及去年女子挑戰賽冠軍成員之一戴宜庭到場分享參賽心得，現年34歲的吳宏政表示，自己從10年前就開始打國泰NBA，期望每個參賽者能夠不留遺憾，好好享受打球舞台。

「去年我打國泰NBA 3x，感覺場地很不一樣，現場氣氛也很棒，讓球員打得很幸福，」戴宜庭說，「真的很感謝國泰金控與NBA，能在當前受到疫情影響的狀況下繼續辦比賽，我想每個參賽者都該好好珍惜，享受每次上場比賽的當下！」

(中時 )