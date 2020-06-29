中火與台中市政府之間的爭議，已經延燒整整1年，台電董事長楊偉甫指出，中火如今演變為政治事件，這是台電所不樂見的。他強調，今天站出來，是不忍心同仁為了穩定供電忍辱負重，無法接受台中市政府移送任何一位台電員工。我們是法治的社會，希望社會都能看清楚真相，讓中火議題回歸法治與專業。

中火爭議延燒，巿府揚言要函送台電負責人，台電今天召開記者會，楊偉甫表示，擔任公務人員已經超過40年，一直認為法律是保護守法的人，在他公職的生涯中，從來沒有見到過，有哪一個單位可以自行認定中央主管機關的處分無效！

楊偉甫重炮抨擊，以中火案例來講，台中市政府自行代替環保署解釋空污法，依然故我地無視中央主管機關，對台電想開罰就開罰，他相信，這已經超過一般公務人員對法治的理解。

楊偉甫指出，在到台電服務以前，並不知道電力調度是一件多麼專業又複雜的事，「供電無虞」這句話，或許說得很簡單，但是對於台電來說，在高溫的夏季，今天與明天用電量可能相差500萬瓩、早上與晚上用電量可能相差100萬瓩，幾個小時之內，用電差距相當於中火2部到9部機組的發電量，這是台電調度同仁經常碰到的狀況；特別是現在有許多不同的電力來源，存在有燃料進口及貯存條件的種種限制，如果不是台電人員一連串精密的作業，把備轉容量維持在一定的比例，以現況來講是10％，是無法在面臨各種突發狀況時，確保每一秒鐘都能穩定供電。

為此，當6月24日，台灣供電史上第一次在6月份突破3700萬瓩的紀錄時，已經停機長達半年的2、3號機組，就必須做好準備，以便在7、8月的用電高峰，能隨時發揮支援的作用。台電也評估到，現在不是空污季節，此時讓燃煤機組上陣，空品仍能維持良好。

楊偉甫強調，中火2、3號機雖然在去年12月被台中市政府撤銷許可證，但眾所週知，環保署已在今年2月撤銷了廢證的處分，行政院訴願委員會對於中市環保局的訴願，也在上週做出不受理的決定，所以2號機運轉，合法性沒有問題。

他指出，身為台電董事長，不能夠接受台中市政府不斷操作中火議題，把空污的責任全部推給中火的作法；各位看到，近五年來，中火減煤將近六百萬噸，更投資90億進行1~4號機的空污改善，排放標準不但已經低於所有環保規範，與歐美日等先進國家的排放標準，更是不相上下。

楊偉甫強調，「我的家在台中，中火的員工也和所有台中人呼吸同樣的空氣。台電從來不會將改善空污的責任置於事外。對於台中市政府近來一連串違法開罰，將中火議題操作成政治事件，感到非常遺憾，如果台中市政府一定要入人於罪，才能善罷甘休，願意承擔所有的責任，因為穩定供電，是台電的使命，保護員工免於恐懼，是我的責任。」

(中時 )