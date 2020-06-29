上周在一則採訪中，當被問到連任後有何施政計畫或目標時，川普無詞以對，胡言亂語應付過去。

據美媒CNN和Business Insider透露，上周在一則福克斯新聞（Fox News）肖恩·漢尼提（Sean Hannity）採訪中，當川普被問到若今年11月獲選連任第二任期有何施政計畫或目標時，竟然一個目標都列不出來，以經典的川普式胡言亂語敷衍結束。川普圍繞「經驗」二字廢話連篇，從頭到尾並無列出任何一項實質性的執政目標。

漢尼提提問，你第二任期最優先的考慮會是什麽，企圖引導川普在採訪中列出他的施政計畫。驚人的是，川普卻回答「『經驗』是一個非常重要的詞，有非常重要的意思」，與問題完全脫節。

此外，川普還說「我從來沒做過這個（美國總統職位），從來沒住過華盛頓。我好像來過華盛頓17次，突然一下我就變成美國總統了。」

隨後，川普繼續胡言亂語，說「我和我們第一夫人（梅蘭妮亞·川普）開在賓州大道上時，我對她說『這個真棒』。」

川普在同一個問題最後也不忘罵一句波頓（John Bolton）是笨蛋（“an idiot like Bolton”）。

川普的答案荒謬到有些媒體都質疑他言論的真實性，表示無法想象。許多美國網友也表示不可理喻，百般諷刺抨擊川普。有人罵川普當時說拜登說不出話，爲何現在不聼聼自己在說些什麽。其它網友則笑說川普一直以來的計劃就是推翻歐巴馬的政策，現在都被他撤銷完了，已經沒招了。

距離今年11月3日的美國總統大選已經不遠，作爲共和黨的參選人竟然完全沒有施政計畫，對連任後毫無頭緒。

據《紐約時報》最新民調顯示，川普競選對手拜登（Joe Biden）已遙遙領先22個百分點。近期美國國内疫情持續攀升、反種族歧視運動失控和波頓新書的内幕爆料以讓川普連任計劃陷入危機。在這種關鍵時刻在電視機前回答不出如此簡單的問題令人堪憂。

(中時電子報)