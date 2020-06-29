正常的成年鱷魚通常體型壯大，身形厚實威猛、氣勢驚人，但泰國披集府直轄縣一處知名鱷魚池，近日卻發現有一隻鱷魚和其他同類長的不一樣。這隻鱷魚不但骨瘦如柴也不願意進食，經專家檢查後赫然發現牠的腹中竟有大量的塑膠垃圾。

根據《ThaiNewsRoom》報導，這處鱷魚池位在當地一個著名景點內，因近日疫情緩和有不少民眾前往散心，卻發現池中的這隻鱷魚和其他隻都不一樣，不但形似曬乾的木乃伊，四肢也十分細瘦，只有肚子異常圓潤碩大，但工作人員投餵的食物，牠也興趣缺缺不願進食，令人擔心。

披集府淡水養殖發展研究中心主任文納接獲通知後，在20日帶領同仁前往實地考察。他表示，鱷魚主食為雞肉，此處大部分的鱷魚都很健壯，最年長的鱷魚為20歲，重約300公斤；目前池中共有84條鱷魚，僅有一條非常瘦小，經檢查後得知是因牠吞食了遊客亂丟在池中的塑膠垃圾，導致無法消化排出一直殘留在體內，長期下來才使牠生病導致現在猶如木乃伊的模樣。

文納另外提到，這次鱷魚誤食塑膠垃圾並非首例，以往也曾發現有鱷魚出現類似症狀，但來不及醫治便死亡，待獸醫解剖後才發現該鱷魚體內有大量塑膠垃圾。當地漁業部門人員呼籲遊客，切勿亂丟垃圾，以免對當地物種及生態造成無法挽回的傷害。

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(中時電子報)