為抗議陳菊被提名為監察院長，立法院國民黨團在總召林為洲帶領下昨（28日）強行破壞立法院議場門鎖，逕行佔領立院主席台；經過一夜，國民黨團持續佔領，但藍綠隔空交火仍不停歇。

林為洲表示，陳菊女士如果是擔任行政院長，他們不會抗爭，但監察院除了是憲政獨立機關，憲法明文規定，委員需「超出黨派，依法行使職權」；監察院也是準司法機關，可以類似檢察官，調查、糾正、彈劾公務人員，並移送懲戒法院接受審判。

林為洲認為，行政官員直接轉任監察委員，會面臨ㄧ個困境，他之前本人或其主管的單位、下屬，被正在調查、糾彈的案子，要如何面對處理？高雄市的慶富案、氣爆案，總統府的私菸案，將來在監院，陳菊女士要如何面對處理？他質疑，這次提名之後，才宣稱退出政黨的大部分被提名人，欸，「超出黨派」可能嗎？

民進黨立委陳亭妃則表示，廢考監的議題，長期以來都是民進黨的主張，而且過去都是國民黨在阻擋，那這次國民黨自己提出廢考監，剛好可以取得大家的共識，那大家坐下來好好談，而且總統府也已經成立了廢考監的平台，那這樣不就可以符合國民黨的意思嗎？

陳亭妃指出，廢除監察院跟考試院是一個議題，行使同意權又是另外一個議題，兩者不能混為一談，國民黨藉著廢除考監兩院的議題，故意打假球、杯葛人事同意權，這才是國民黨內心深處的想法，根本就是製造假議題。

昨日因為非開議期間，因此警方不讓媒體進入議場，但立法院秘書長林志嘉也承諾，不會動用警力驅離國民黨立委；今早9點半，議場以開門讓人員進入採訪。

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(中時電子報)