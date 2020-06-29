繼國民黨立院黨團28日攻佔立法院抗議總府提名監察院人事名單後，八百壯士今（29日）號召民眾集聚立法院大門前聲援陳抗，不料場面一度失控混亂，「杏仁哥」與支持者不畏警方警告，戴防刺手套攀爬拒馬，過程中另一名支持者陳清茂，因情緒激動暈倒在地。

(中時電子報)