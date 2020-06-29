抗議失控！杏仁哥戴防刺手套 「硬爬拒馬」 陳清茂激動昏厥 10:542020/06/29 中時電子報 張國欽 、 劉宗龍 、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨29日在立法院群賢樓外召開「監察院千古 大菊為重全民集結」成員們隔著警方架設的拒馬，聲援黨籍立委占領議場。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼國民黨立院黨團28日攻佔立法院抗議總府提名監察院人事名單後，八百壯士今（29日）號召民眾集聚立法院大門前聲援陳抗，不料場面一度失控混亂，「杏仁哥」與支持者不畏警方警告，戴防刺手套攀爬拒馬，過程中另一名支持者陳清茂，因情緒激動暈倒在地。 國民黨佔領立院 中正一分局加派百名警管制人車出入 國民黨佔領立院 立法院長游錫堃回應了 監委提名爭議 國民黨發四點聲明反駁總統府 (中時電子報) #抗議 #杏仁哥 #戴防刺 #拒馬 #陳清茂 #立法院 #監察院 #名單 #抗議 #混亂 也許您會感興趣 推薦閱讀 不是3、40萬票！陳清茂：韓在高雄基本盤至少70萬票 07:492020/06/25 政治 怎會沒抗議 官方資料打臉謝長廷 04:102020/06/26 政治要聞 罷韓後的高雄長這樣 這張圖讓杏仁哥暴氣連喊「罷」 19:232020/06/26 政治 英國拆除爭議雕像 04:102020/06/28 專題周報 中火啟動2號機組 藍營市議員發動不分黨派夜宿中火 17:172020/06/28 生活 抗議中火啟動2號燃煤機組 市議會國民黨市議員靜坐抗議 18:352020/06/28 生活 國民黨反監委佔立院抗議！北市緊急動員300警設鐵拒馬維安 19:552020/06/28 政治 2號機組重啟 中市2議員夜宿中火開啟抗議第一槍 20:132020/06/28 政治 挺立委佔議場 逾200藍營支持者場外聲援 20:512020/06/28 社會 直播》人數優勢？綠委直攻主席台 江啟臣被拉走 07:352020/06/29 政治 社會熱門新聞 台積電工程師家暴被休要給妻4500萬 脫產近億結果是… - 社會 前長榮美女空姊郭芷嫣嗆「機師餐加料」 官司正式落幕 - 新聞 北農濫發獎金8400萬案 北檢今不起訴韓國瑜 - 社會 女捷運外遭扒光衣服裸上身 還被120KG壯男壓制毆打 - 社會 抗議失控！杏仁哥戴防刺手套 「硬爬拒馬」 陳清茂激動昏厥 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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