振興三倍券7月15日正式上路，部分民眾想跟親朋好友集券消費賺價差，經濟部中小企業處長何晉滄上午表示，發行辦法只有禁止「營業人」不得違反兌領規定，否則取消兌領資格，但民眾私下跟親朋好友收購、轉讓，辦法並未規範。

政院發行1000元換3000元的三倍券後，部分民眾不想消費，只想換現金，行政院上午舉行「三倍券網站教學」記者會，有媒體提問，若以2500元收購3000元三倍券，有無觸法？經濟部長王美花表示，如果被逮到了，事證非常明確，可能違反相關規範。

何晉滄表示，現金交易三倍券，在發行辦法裡有規定，「營業人」違反兌領規定，可取消兌領資格，所以營業人要小心，不要有這樣的行為。

至於民眾若私底下向親朋好友的收購、轉讓，法上並無規範，只能呼籲營業人不要用現金去收購，因為三倍券發行辦法規範的是營業人，對於民眾，政府只能呼籲不要這樣，若硬要轉讓，政府也沒有辦法。

此外，對於不能找零的規定，何晉滄說，如果店家要服務客戶，找10元或20元，這種只是小個案。

(中時 )