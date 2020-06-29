和碩(4938)明(30)日除息，計配發4.5元現金股利。和碩2019年財報表現亮麗，雖然外資上周站在賣方，但今早股價表現優於大盤，顯示參與除息的投資人仍然大有人在。以今盤中70元計，殖息率為6.4%，表現遠優於定存利率。

和碩去年受惠手機等各產品線旺季需求、加上業外處分立訊股票帶動下，稅後純益193.18億元，年增73.8%，每股純益7.4元，創下近3年新高，股東會通過配發每股擬配4.5元現金股利。和碩2019年合併營收1.36兆元，年增2%，毛利率3.3%，年增0.26個百分點，營益率1.24%，年增0.35個百分點，稅後純益193.18億元，年增73.8%，其獲利能力表現在代工廠中為屬一屬二。

和碩日前法說也揭露第2季將顯著成長，2020年看好車用電子將雙位數成長。從各大產品線來看，資訊產品方面，近期筆電受惠宅經濟熱賣，電競筆電也有成長；通訊產品雖屬產業成熟，但在下半年仍有新品帶動成長動能；消費產品方面，2020年邁入新舊產品交替期，舊產品將逐季下降，但新品可望逐季增加，產品組合將改變。

和碩近年逐步調整營運模式，朝DMS(Design and Manufacturing Service)改善，提升生產良率及整體規畫，而非追求極大化，2019年在庫存改善成效不錯，也確立營運模式，未來將積極推動自動化生產，並整合上下游，增加競爭力。

(時報資訊)