美中角力戰持續，大陸積極扶植自家半導體，這也使得台系相關具優勢的ASIC、矽智財等概念股可望受益，智原(3035)今開高走高，一度大漲近5.5%，創意(3443)漲幅更是直衝7%，世芯-KY(3661)更是再登天價，一度大漲7%，股價最高達570元，立積(4968)則是盤中黑翻紅大漲逾5.5%。

自2018年中興事件後，大陸就積極扶植自家半導體產業，針對Design house主要是補助IP和Mask，這也使得大陸近一年內Design house IP和ASIC(客製化晶片)和需求大幅增加，且大多都是採整套購買，一次買20~30個IP，這也使得台系個股包括智原、創意、力旺(3529)、世芯-KY等成為該趨勢的受益者。

以智原來說，目前在全球有8個設計中心，可望降低貿易戰風險，貿易戰最主要的戰場就是大陸，大陸市場近兩年受到國產化需求的增加下，對智原來說，開案量變得非常積極，客戶評估案子的速度也加快。至於應用面上，集中在四種類型應用，包括智慧電表、AIOT、SSD(40/28nm)、數據通訊等，其中智慧電表以內需市場為主，政府的色彩重，較不會被貿易戰衝擊，數據通訊以往是歐美市場寡占居多，所以大陸官方積極扶植，是可以發揮切入的利基市場，智原在過去兩年的Design win接單上，幾乎有90%是上述四種應用。

力旺於第二季起在新應用陸續進入量產，營收進入加速成長階段，加上矽智財方案已打入窄帶物聯網(NB-IoT)市場，也將為後市營運增溫。

世芯-KY近來股價狂飆，屢創天價，主要就是受惠大陸拚半導體自製率，帶動大陸無廠晶圓IC設計新創公司營運成長，世芯-KY來自於大陸的營收占比高達60%，故在大陸訂單持續挹注下，營運成長可期。至於創意(3443)其不僅有台積電當後盾，今年也看好在固態硬碟、無人機、Flash控制等各種應用晶片需求的加持下，ASIC的出貨量將維持樂觀，營收及獲利成長可期。

立積今年受惠5G將在全球大規模商轉，WiFi 6(802.11ax)下半年起滲透率將持續上攀，且大陸力拚晶片自製化的效應也慢慢浮現，都將為立積成長動能，惟立積為華為供應鏈，後續華為事件恐成為潛在不確定因素。

(時報資訊)