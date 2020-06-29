畢業班學生及家長今天舉行記者會，痛批長期遭到陳姓導師霸凌及言語羞辱。（陳世宗攝）

女學生家長出示陳姓女導師送給她女兒，已穿過泛黃的內褲造成當事人心身受創。（陳世宗攝）

台中市一所國中陳姓導師長期對學生言語、行為羞怒，還出手打學生巴掌霸凌；甚至將穿過的生理褲、發酸的油飯、開封的衛生棉送給學生，造成學生身心嚴重受創，體重暴瘦7公斤，今天由市議員舉行記者會，痛批該名老師長期霸凌；校方指出，學校已啟動偶發事件因應調查小組處理中。

台中市議員王立任、謝志忠日前分別接獲台中市某國中畢業班學生投訴陳姓導師。今天議員偕同該畢業班7位學生與2名家長共同舉行記者會。

受害家長指出，「該女老師擔任他孩子國一至國三導師，但他的孩子這3年備受老師言語、行為羞怒，使孩子身心出現極大傷害；還說他試圖請孩子向學校輔導室請求協助，結果輔導室反而破壞承諾原則，透露給孩子的導師知道，殊不知導師就是迫害者，如此毫無輔導專業。」家長怒問「誰敢把孩子交給學校？」

同樣班級的學生指控，該名導師經常情緒暴走，在班上飆罵同學，聲音大聲到整棟大樓都可以聽到，還說老師鮮少叫他們姓名都以座號稱呼。受害同學說，老師採用分化、孤立，帶頭歧視班上資源班同學，甚至以成績優劣、明令成績好的同學不能與成績差的同學在一起。

學生家長直言自己孩子，遭到導師打巴掌。家長說：「孩子為了避免另一位班上同學投訴導師的小卡，被導師發現，影響即將畢業的班級氣氛，在爭執過程中被導師打了一個巴掌；當天孩子回家後，我打電話向導師詢問求證，反遭導師嗆聲、掛電話。」

校方指出，該名老師近半年來行為失序，她於104年曾請半年的延長病假，平常自視甚高，自稱北一女畢業、智商159，還有律師執照等；校長被她當成頭號敵人，學務主任、教務主任分居2、3號敵人，校方於3月分接獲學生投訴後，曾找該名老師進行溝通。

校方表示，因學生要會考，校方與家長、學生取得共識後，方決定畢業後再啟動調查，昨天已召開第一次正式調查會議，目前對該名導師進行「觀課」，7月6日將召開第二次調查會議，會請雙方進行訪談。

教育局表示，經查事發時校長及學務主管確有介入處理，但前段時間是以輔導及協調方式處理。教育局知悉此案細節後，認為情節嚴重，6月17日要求學校慎重嚴謹調查。22日教育局約見校長、陳師及相關人員了解辦理進度。為增加調查小組客觀性、公正性及公信力，要求學校增加校外委員參與調查，於本學期結束前，陳師上課時間，每節課均應派員到教室瞭解陳師上課情況，保障學生權益。

教育局指出，本案學校除已召開二次調查小組會議，並決定另邀請1位校外教授及1位律師參與調查，正式組成調查小組，於端午連假期間，依據教育局要求，於6月28日上午10時召開第一次正式調查小組會議，並將陸續訪談相關師生。

教育局要求學校調查務必採取勿枉勿縱的原則，秉持客觀公正的態度，完成調查報告；報告撰擬完成後，送學校「教評會」討論議處。

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(中時 )