為反對前總統府祕書長陳菊接任監察院長，國民黨立委突襲占領立法院議場，高市議會國民黨團29日上午開記者會聲援，提出三大理由，包括陳菊操守有爭議、政績不佳、恐將監察院變成派系打手，要求蔡英文總統撤回陳菊提名案，甚至退回所有監察委員名單。

高市議會國民黨團總召曾俊傑說，高雄國民黨團全力聲援立院黨團，反對陳菊當監察院長，身為「陳菊統治受害者」的高雄市民，對陳菊所作所為最了解，因此要大聲說出三大理由，包括陳菊操守有爭議、政績不佳，會將監察院變成派系打手。

議員陳麗娜指出，陳菊在高雄執政12年，貪汙、偽造文書有105案，194人被起訴，共58案在監察院，還有很多案正在調查中，且擔任總統府祕書長期間還有個私菸案，對民眾無法交代。

陳麗娜說，雖然陳菊強調她個人沒被司法判決過，但團隊如此多貪汙舞弊，分明做了很多防火牆，例如921風災，現任中央高官當時就幫陳菊做過偽造行程，被法院判決確定，此外，慶富案喬土地、氣爆案善款運用欠災區民眾公道，陳菊至今沒道歉過，竟要去當監察院長，高雄人能接受嗎？

政績部分，負債3000億、5000個坑洞都是市民耳熟能詳，執政期間經濟蕭條，全台人口第二變第三，跟就業率有直接關係，「一個政績這樣的前市長，未來要帶領監察院，如何體檢各縣市的財政，道路品質，對各縣市問題如何提出糾正？」

此外，陳菊12年來培養子弟兵，中央地方安插了非常多，變成派系培養的基地，全民應拒絕陳菊把這些歪風帶到監察院，若未來用監察之劍排除異己，全民能接受嗎？希望小英能撤掉陳菊的提名。

議員黃紹庭則表示，監察院是獨立機關，要超越黨派，國民黨執政時，張博雅、王建煊都是行政部門離職10幾年後、沒有任何案件在監察院彈劾或調查才被提名，反觀陳菊才卸任總統府祕書長、高雄市長，如果真的當監察院長，還有幾十個前高市府陳菊任內的調查案、彈劾案，包括前祕書長任內的私菸案，真的要調查時，陳菊會迴避嗎？如果不能迴避，如何讓監察院執行獨立調查權力？

他說，由此可看到民進黨的傲慢，監察委員提名中高達9成有綠營色彩，甚至民進黨籍，國民黨團呼籲撤換陳菊，甚至退回所有監察委員名單。

市長補選參選人李眉蓁也聲援立法院國民黨團，她表示，陳菊當年留下3000億負債、5000個天坑，卻前進中央，當年「3分治理市政、7分培養派系」，如今培養的人現在都出來護航了；監察院是要有道德操守的位置，提名陳菊，當然人民不能服氣，雖然國民黨已成弱勢政黨，但不會放棄對理想的堅持，不論南北都是如此，她特別請立院同黨委員們保重身體，高雄會力挺到底。

「台灣繼續一黨獨大下去，恐怕從中央到高雄，都可能成為民進黨的禁臠！」高市議員邱于軒說，提名陳菊做監察院長就像小偷當警長，但現在民進黨內嫖客都能當議員、唬爛的人做立委、騙神明的人做院長，她想問參選高雄市長的陳其邁對此有何看法？陳菊市長任內的案子應不應該查？要不要還給市民公道？

(中時 )