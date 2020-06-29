民進黨市議員王立任與謝志忠29日與家長開記者會控訴，台中市北屯區某國中畢業班學生，疑遭陳姓女班導不當管教，甚至呼巴掌霸凌事件，造成學生身心受到傷害；校方隨後發出聲明表示，目前校外學者專家與校內教師會代表組成調查小組進行調查，了解事發原委並妥善處理。

根據受害家長A在記者會表示，陳姓女老師擔任他孩子國一至國三導師，但他的孩子這3年備受老師言語、行為羞怒，使孩子身心出現極大傷害；還說他試圖請孩子向學校輔導室請求協助，結果輔導室反而破壞承諾原則，透露給孩子的導師知道，殊不知導師就是迫害者，如此毫無輔導專業。」家長怒問「誰敢把孩子交給學校？

校方指出，今年4月接獲國三A生指稱遭霸凌後，安撫學生情緒，並立即通報相關單位，事後與家長聯繫提供相關協助，提供輔導資源；已與陳老師溝通，檢視老師輔導管教作為，另協助會考陪考申請，讓家長能陪同A生應考。

持續檢視老師輔導管教作為。

學生B則指控陳姓導師經常情緒暴走，在班上飆罵同學，聲音大聲到整棟大樓都可以聽到，還說老師鮮少叫他們姓名都以座號稱呼。受害C同學指出老師採用分化、孤立，帶頭歧視班上資源班同學，甚至以成績優劣、明令成績好的同學不能與成績差的同學在一起。

校方說，發生B生事件，有約談當事人陳姓女老師，了解事發經過，也請老師提出書面報告書。校內組成因應小組，協助輔導學生。

(中時 )