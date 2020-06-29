國民黨高雄市長補選參選人李眉蓁28日在臉書發文，批評陳菊在高雄執政12年，「3分治理市政、7分培養派系」，高市民進黨議員林智鴻馬上貼出當年李眉蓁與陳菊的合照，罵她「政治還是不該超越人性」；對此，李眉蓁認為不該「以私害公」，把人性當成派系分贓的藉口。

針對民進黨高市議員林智鴻批評李眉蓁「政治還是不該超越人性」，李眉蓁競選團隊發言人呂謦煒說，李眉蓁針對陳菊的批評對事不對人，著重在她政績拙劣，團隊更多次遭監察院彈劾、糾正、調查，可說是高雄市長的「紀錄保持人」，是否有擔任監察院長的高度，人民自有公斷。

呂謦煒指出，林智鴻試圖以私害公，將李眉蓁與花媽合照當成不能批評她的藉口。呂謦煒說，按照林智鴻的邏輯，他國中拿市長獎時也跟陳菊合照過，「是否就要對陳菊感恩戴德而不能批評陳菊？這對民主政治與言論自由的發展都將產生惡劣影響」。

李眉蓁受訪時則認為，臉書是個人情緒抒發管道，對林智鴻的說法不予置評，但也忍不住感嘆「當年陳菊培養的人，現在全部都跑出來護航了」。

(中時 )