娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！三級片紅星鄭艷麗認乾爹後引退，然下場淒涼：熊熊自招衣服太露，一看「胸比臉大」；憲哥持續關心辛龍，曝他9月將復出；瓊瑤女郎馬惠珍曾低潮4年沒工作，只能變賣珠寶求生存…更多猛料，中時電子報娛樂為您追下去。

昔三級片女星鄭艷麗在90年代紅極一時，後認台灣富商黃任中為乾爹，就告別大銀幕過著榮華富貴生活，不過黃任中過世後就失去經濟支柱，她曾被拍到到速食店打工，靠自己雙手賺錢，獲得不少肯定，後有消息她到越南做生意，不過近日她在臉書卻驚爆自己患厭食症，嚴重到送急診。

熊熊在限動PO美照，透露被製作人說她變胖了，讓她直呼「心疼的抱住胖胖的自己」，不過穿著超低胸上衣的她，炸出超兇猛雙球，事業線更是相當深邃，邪惡視角讓她的豐滿上圍看起來比臉還大，根本看不出變胖，身材好到沒話說。

吳宗憲提到辛龍9月決定復出的關鍵原因，「人活著嘛，30歲前為自己活，30歲後為愛你的人而活」。兩人近期通話長達1小時，透露他還是處於低潮狀態，不想講話，能體會他身兼母職，要幫4歲女兒洗澡、換尿片，開導他要多出來走走。

59歲資深藝人馬惠珍過去演出《懷玉公主》、《在水一方》等瓊瑤劇，並曾以《路邊董事長》入圍金鐘獎戲劇節目女配角，但她有過一段時間因遇工作低潮而罹患憂鬱症，長達4年沒工作收入，只能變賣珠寶求現過活。

(中時電子報)