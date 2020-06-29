娛樂圈的八卦新聞常來得又急又快，有時常讓人追不上最新進度，不知道今天午餐或下午茶要跟家人同事聊什麼新聞嗎？中時電子報娛樂天天為您整理最新最熱的TOP4新聞！三級片紅星鄭艷麗認乾爹後引退，然下場淒涼：熊熊自招衣服太露，一看「胸比臉大」；憲哥持續關心辛龍，曝他9月將復出；瓊瑤女郎馬惠珍曾低潮4年沒工作，只能變賣珠寶求生存…更多猛料，中時電子報娛樂為您追下去。

三級片女星退隱曾當清潔工 近況曝光...送加護病房險死

昔三級片女星鄭艷麗在90年代紅極一時，後認台灣富商黃任中為乾爹，就告別大銀幕過著榮華富貴生活，不過黃任中過世後就失去經濟支柱，她曾被拍到到速食店打工，靠自己雙手賺錢，獲得不少肯定，後有消息她到越南做生意，不過近日她在臉書卻驚爆自己患厭食症，嚴重到送急診。

熊熊自招衣服太露 邪惡視角露深溝「胸比臉大」

熊熊在限動PO美照，透露被製作人說她變胖了，讓她直呼「心疼的抱住胖胖的自己」，不過穿著超低胸上衣的她，炸出超兇猛雙球，事業線更是相當深邃，邪惡視角讓她的豐滿上圍看起來比臉還大，根本看不出變胖，身材好到沒話說。

憲哥曝辛龍復出原因 遺憾「開不了口」阻劉真動刀

吳宗憲提到辛龍9月決定復出的關鍵原因，「人活著嘛，30歲前為自己活，30歲後為愛你的人而活」。兩人近期通話長達1小時，透露他還是處於低潮狀態，不想講話，能體會他身兼母職，要幫4歲女兒洗澡、換尿片，開導他要多出來走走。

瓊瑤女星4年沒工作吃老本 變賣珠寶求過活

59歲資深藝人馬惠珍過去演出《懷玉公主》、《在水一方》等瓊瑤劇，並曾以《路邊董事長》入圍金鐘獎戲劇節目女配角，但她有過一段時間因遇工作低潮而罹患憂鬱症，長達4年沒工作收入，只能變賣珠寶求現過活。

「三級片女星退隱曾當清潔工」中時電子報娛樂給您最勁爆新聞
「熊熊自招衣服露 胸比臉大」中時電子報娛樂給您清涼新聞
主播界林志玲婚後3年近況曝光 早低調返台「肚子大了」
根本沒當過台灣媳婦？關之琳爆跟富豪「只辦婚禮沒領證」

(中時電子報)

#娛樂1300最勁爆 #三級片女星 #鄭艷麗 #黃任中 #熊熊 #巨乳 #吳宗憲 #朱立倫 #辛龍 #劉真 #霓霓 #復出 #瓊瑤女郎 #馬惠珍