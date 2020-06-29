東森國際（2614）去年稅後純益3.91億元，每股純益0.7元，東森29日股東會通過每股配現金股利1元。公司持股25.46％的東森購物今年因新冠肺炎疫情帶動電商事業高成長，法人預估今年上半年獲利逾6億元，年增率逾200％，EPS超過5元，全年EPS上看12元，公司股價近3個月上漲56.93％，近一周下修1.55％。

東森國際董事長廖尚文指出，東森購物今年因為疫情業績大爆發，公司掌握商機，順應消費者需求，養成客戶上線購物的習慣，尤其是在料理包部分，與晶華酒店合作販售的牛肉麵，一個月賣出10幾萬包，未來還會合作其他品項；另公司推出阿一鮑魚自有品牌，這次母親節與端午節的套餐組銷售都非常好，鼎泰豐也在協商合作案。由於下半年是電商旺季，估計會有更好表現。

東森國際今年第一季財報合併營收10.65億元，較去年同期5.88億元增加81.1％，主要是貿易事業部寵物門店增加帶動營收大幅成長。第一季歸屬本公司之淨利為0.55億元，EPS0.10元。

展望今年，東森國際倉儲事業持續更新設備以提升作業效率、降低成本，致力於獲利之成長。今年第一季營收3.17億元較去年同期營收2.95億元成長7.5％，營業毛利1.9億元較去年同期1.71億元成長11％。

東森新媒體事業群去年營收11.44億元，成長55％，並連續三年獲得牛津大學「路透社研究所」公布2020數位新聞報告，《ETtoday》為台灣網路新聞媒體使用率排名第一名，今年第一季，廣告業雖受疫情影響，媒體事業營收仍較去年同期成長37％，目前新媒體線下已取得北捷廣告代理，新北市環狀線、桃機廣告代理，並整合分眾線下最大樓宇廣告銷售，超過4700個屏幕版位，已成為台灣最大線下廣告業者。

台灣第一大寵物粉絲團「ETtoday寵物雲」從線上媒體走向線下實體零售，創新跨界經營，去年初正式成立東森寵物雲公司，透過開設直營店、併購及營業讓與方式，從年初13家實體門市規模，快速拓展至目前92家門市，是店數全台第一的連鎖寵物通路，轉進台灣500億寵物市場。

轉投資新零售事業表現亮眼，東森購物去年合併營收204.6億元成長22％，稅後淨利6.2億元，EPS6.1元，今年第一季獲利年增率高達105%，EPS達2.4元，創歷史新高。

另兩岸馳名美容品牌自然美公司，今年新冠肺炎疫情衝擊美容SPA產業，美容SPA產業受創，業界第一季成績平均年減2成到4成，東森自然美運用集團大數據從東森會員消費偏好，銷售產品並導客到線下服務體驗，增加客戶忠誠度再回到線上消費，台灣1-4月營收逆勢成長21.7％，將陸續前進香港，越南，馬來西亞，柬埔寨，將自然美產品進軍全球238個國家，在國際上打開能見度，爭取更多市場機會。

109年3月東森集團得標之林口國際媒體園區B基地，與新北市政府已完成簽約，建立多媒體AI智慧文創園區及東森集團全球營運總部，規劃多功能展演場，商場及總部大樓，樓高179米，加上林口高地，總高429米，將成為台灣新地標 ，預計民國113年6月底完工，未來將是一萬人辦公的場所，東森海外全球新連鎖及直銷事業的人才到總部受訓與旅館住宿。

東森擴張線上線下布局，併購自然美、草莓網和東森寵物雲，發展「商品品牌」、「內容 IP」，建構一站式服務的東森生態供應鏈，未來東森的國際通路將帶領台灣的品牌、文創、娛樂、音樂和IP邁向全世界。 東森國際今年子公司新聞雲旗下的寵物雲實體店已經達到92家，估計今年將帶來獲利，另標下的台北捷運車廂廣告，因簽有四年合約，後市看好，疫情期間也可望獲得租金調降等補貼。東森購物因疫情讓宅經濟發燒， 業績成長最多，成集團小金雞。

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