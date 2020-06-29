振興三倍券將在7月1日開始登記領取，一卡通攜手郵局、高銀、彰銀、兆豐等金融機構、7-ELEVEN、全家便利商店等通路、以及各縣市商圈，推出優惠，要搶食三倍券商機。

一卡通總經理程子箴29日說，一卡通或LINE Pay Money使用範圍，包括全國連鎖通路、交通、夜市商圈、以及中小型店家等超過20萬個通路據點，選用LINE Pay Money或一卡通，綁定振興三倍券，對民眾或商店，沒有找零及現金接觸的困擾，同時可享受一卡通提供「不只三倍」的優惠，可說是振興方案支付工具首選。

一卡通表示，政府振興三倍券方案，將在2020年7月1日開放綁定，各家支付業者，都相繼祭出超殺加碼回饋，爭取民眾青睞，一卡通公司29日正式公布振興券加碼回饋方案，除了一卡通公司自身加碼外，同步攜手各大銀行、各縣市商圈及合作通路，共同加碼。

一卡通指出，民眾只要至LINE Pay主頁、或「一卡通振興三倍券平台」登錄，綁定LINE Pay Money，2020年7月15日起，消費達振興三倍券條件3,000元，前1萬名，可享早鳥禮LINE POINTS 400點回饋，同時可再疊加各大通路的LINE POINTS 點數回饋活動。

一卡通說，9月底前，累積消費滿5,000元，還可參加LINE POINTS 5,000點的抽獎活動，再加上政府回饋的2,000元以及通路點數回饋活動，有機會獲得最高8,000價值總回饋。

此外，LINE Pay Money也針對台中、台東、花蓮、屏東、台北、新北等商圈，推出至少LINE POINTS 6％點數回饋的優惠，讓民眾的回饋無「現」放大。

一卡通公司表示，如果將LINE Pay Money連結聯邦、永豐、郵局、高銀、彰銀、兆豐等指定儲值銀行，可再享最高200元回饋。

一卡通說，一卡通也串聯通路合作夥伴，首波於7-ELEVEN、全家便利商店、漢堡王、MOS漢堡、美麗華影城、屈臣氏、康是美、以及美廉社等商店，使用LINE Pay Money，最高再享回饋率超過10％的LINE POINTS點數回饋，爾後也將分波段，陸續推出不同商店加碼活動。

(工商 )