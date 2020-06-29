中央大學台灣經濟發展研究中心發布6月消費者信心指數（CCI）總數為68.77點，較上月相較上升3.9點，也是今年來首度回升。

該中心執行長吳大任表示，這次調查六項分項指標的物價水準、家庭經濟狀況、國內經濟景氣、就業機會、投資股市時機、購買耐久財等全部回升。其中上升幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」的41.6點、較上月上升4.7點。

吳大任指出，上升幅度第二指標是「未來半年國內就業機會」的75.55點、較上月上升4.05點，上升幅度第三指標是「未來半年國內經濟景氣」的82.9點、較上月上升3.85點，上升幅度第四的指標是「未來半年家庭經濟狀況」的81.75點、較上月3.7點，上升幅度第五的指標是「未來半年國內物價水準」的38.9點、較上月上升3.65點，上升幅度最少是「未來半年購買耐久性財貨時機」的91.9點、較上月上升3.45點。從絕對水準來看，六項指標全部偏向悲觀指標。

另「購買房地產時機」指標部分，本月調查結果為91.2點，較上月上升3.45點，調查呈現悲觀態度。「目前健康狀況」指標為90.45點，較上月上升2.65點，但仍顯示民眾對自己健康呈現悲觀，「預期健康狀況」指標為86.45點，較上月上升2.85點。

台灣能源安全指標（TESI）方面，2020年第一季台灣能源安全指標為86.1點，較2019年第四季的85.4增加0.7點、較去年同期的80.9增加5.2點。

CCI調查由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，台北醫學大學管理學院暨大數據研究中心、健康力與台灣房屋調查協辦，調查期間為2020年6月18日至20日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問2,855位台灣地區20歲以上民眾，在95％信心水準下抽樣誤差為正負2.0個百分點。

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