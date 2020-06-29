總統蔡英文競選2016年總統時政見之一為「鼓勵組工會」，但全台企業工會卻從她上任前的914家、減少至今年第一季的906家，甚至一度還減少至895家，對此，台灣汽車貨運暨倉儲業產業工會表示，原因正在資方對工會的種種打壓，呼籲勞動部應拿出更積極的做為。

倉儲產業工會理事長林志雄表示，工會成立的第一個難關就是30人才能籌組工會的門檻，除了人數的門檻外，以他們協助成立的如大各知名倉儲業者企業工會，過程中卻遇到資方種種打壓，如主管直接要求勞工不要加入工會、約談工會會員等，甚至還發生肢體衝突，「勞動部應對如何保護新成立工會立即表態」。

倉儲產業工會總幹事王浩說，雖然工會法指出雇主不得「不當影響、妨礙或限制工會之成立、組織或活動」，但未有明確樣態，勞動部應明確規範括雇主約談、調查員工是否加入工會等也屬此類樣態，才能杜絕雇主違法。

勞動部表示，勞工籌組工會及加入工會當為重要的勞動權之一，勞工如欲籌組或加入工會，雇主應尊重其意願，任何不當干涉，禁止的管理行為，包括隔離約談、不確定的報復或懲處等，造成勞工怯於行使法律所賦予的團結權，都可能涉及違反《工會法》中不當勞動行為的規定，如經勞動部不當勞動行為裁決委員會認定有不當介入違法行為，依法最高可開罰15萬元。

(中時 )