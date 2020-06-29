聲援國民黨立委佔領立法院，陳清茂過於激動，一度昏厥在地，場面相當混亂。（周毓翔攝影）

國民黨立委昨（28日）下午突襲佔領立法院，杯葛陳菊被任命為監察院長和最新監委名單，三立新聞報導，國民黨團總召林為洲一度喊：「媒體都進來！」，但警察現場下令「全力擋下｣，引爆國民黨立委與警察激烈衝突。

八百壯士今（29日）號召民眾集聚立法院大門前聲援陳抗，不料場面一度失控混亂，「杏仁哥」與支持者不畏警方警告，戴防刺手套攀爬拒馬，過程中另一名「挺韓五虎將」之一的前里長陳清茂，因情緒激動暈倒在地。

國民黨突襲佔領立法院，轄區台北市中正一分局加派上百名警力支援，今（29日）於立法院周邊架設鐵拒馬，人車進入立法院區出入口均受限制，青島/鎮江街口、中興大樓外濟南入口處，供「人員、車輛」通行，青島/鎮江街口、天橋下、中山南/青島東路口、濟南/鎮江街口，僅供「人員」通行（群賢樓、康園旁車道口皆不供進出）。

國民黨昨表示，陳菊任高雄市長期間，市府團隊遭到監察院調查58案，糾正案30案、彈劾案3案，陳菊沒資格擔任監察院長，而其他監委名單也是綠油油一片，國民黨無法接受。

(中時電子報)