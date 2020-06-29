大陸疫後房市復甦，自3月以來不斷升溫，尤其，豪宅市場即使是上看千萬元（人民幣，下同）級的物件，也頻遭搶購，舉例來看，在本月22日入市的前灘三湘印象名邸項目，每平方米均價12.18萬元，單套房源總價最高超過6000萬元，一開賣就銷售一空。

進一步來看，就在端午節前24日，上海史上最貴豪宅項目將開盤銷售，單價約每平方米16.5萬元，單套房源起價達2600萬元，主力戶型價格均在5000萬元以上；據了解，該項目位於市中區，本次推出135套房源，而認籌人數已經超過了房源1倍。

一位民眾表示，已經參加了兩次抽籤領號，對前灘板塊的房子志在必得，上次抽籤領號還是前灘另一個熱門樓盤東方惠禮，他直呼「買到就是賺到！」

今年4月，該受訪者參加了東方惠禮項目的領號，當時，這個物件在4天半時間內認籌數就逾2300人，認籌率559.8％，總共411套房源，相當於近6人搶1套房；僅僅過去2個月，同樣在前灘地區，距離東方惠禮項目1公里的三湘印象名邸項目本月22日開盤，僅半個小時就完成了領號、公布結果的流程。

多位業內人士分析認為，豪宅市場的熱銷對近期上海樓市有一定刺激作用，但就整體市場而言，與去年同期相比依然「價漲量跌」，成交量還有恢復的空間；目前，高價項目熱銷有項目自身價值因素，也有消費者信心恢復的提振，但對剛需市場影響有限。

(旺報 )