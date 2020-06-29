國道警察性侵女子 判囚4年2月定讞

林偉信／台北報導

3年前任職國道公路警察的林姓男子，以借錢為幌子誘騙女子到苗栗山區，在車上性侵女子，事後他還否認犯行，對被害人的私生活加以攻訐，最高法院維持歷審判決，斥責他犯後態度惡劣，依強制性交罪將他判刑4年2月定讞。

林姓男子透過臉書認識從事警界宣導品買賣業務的女子，他得知對方經濟狀況不佳，曾借款5000元給她， 2017年8月2日他以要借款10萬元給她為由，要她從嘉義北上苗栗高鐵站見面，然後開車帶她去附近閒晃。

林男在沿途不時詢問她要不要一起去泡溫泉、要不要當他的小老婆、可以給她生活費，但都被她拒絕，最後林男將車開往人煙稀少的道路，在車上恐嚇她「又不去洗溫泉，反正我們以後會在一起，再掙扎就把妳丟到山谷等語」

被害人恐懼之下不敢反抗，但林男因無法勃起用手指性侵她，逞慾後才讓她搭高鐵回家，林男犯後非但未借款給她，還在臉書攻訐她。

歷審認為林男身為警察人員，為滿足一己之性慾竟性侵女子，且始終矢口否認犯行，更一再抗辯係被害人引誘、自願甚至設局陷害，指控被害人是詐騙慣犯，造成被害人二度傷害，犯罪後之態度顯然不佳，將他判刑4年2月，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時 )