今天是「兩岸經濟合作架構協議」（ECFA）簽訂10週年。前總統馬英九今天在臉書發文說，當初簽訂ECFA，時任民進黨主席的蔡英文揚言一旦執政，將發動公投廢約，如今蔡總統敢片面終止ECFA嗎？蔡總統如今不但沒廢止，經濟部及陸委會又不斷呼籲大陸不要片面終止。他呼籲蔡總統，就像ECFA一樣，當初說一定廢掉，現在卻緊緊擁抱，那麼，只要有利於臺灣，面對「九二共識」，再一次「髮夾彎」又何妨？

馬英九說，2009年6月29日，臺灣與中國大陸在重慶簽訂ECFA，降低539項臺灣工、農產品進入大陸的關稅，也降低267項大陸貨品進入臺灣的關稅。ECFA簽訂後，臺灣石斑魚的年產值， 6年內從新台幣38億元增加到84億元，躍居世界第1位，創造臺灣石斑魚養殖業的黃金時代。

他說，日前他在前立委黃昭順安排下，參觀高雄彌陀區龍膽石斑魚、鱸魚、與草蝦的養殖業，訪談漁民與漁會幹部，關心他們近年因兩岸關係惡化所陷入的經營困境。13年前他競選總統時就曾訪問屏東石斑魚業者，答應他們我選上總統會開放石斑魚的活魚運搬船直航香港，不再被海巡署當作走私取締。2008年5月30日，他上任總統10天後就開放了。2009年3月起，並陸續開放直航23個大陸港口；6月就簽了讓業者們都受惠的ECFA。

馬英九說，這次訪視高雄養殖業者，他們最關心的，就是ECFA會不會在10週年時被終止，斷絕了石斑魚出口大陸之路。他告訴他們，依據世界貿易組織（WTO）的規定，簽訂「架構協議」（framework agreement）的締約雙方，應在協議生效後10年內完成所有的關稅減讓談判，否則其他的WHO締約方或經濟體可對此「架構協議」提出異議。10年前，兩岸之間的ECFA貨品部分只完成「早收清單」中出口539項與進口267項貨品的談判，而服貿協議又因「太陽花學運」惡意干擾未能依法備查生效，理論上確有其他締約國提出異議的風險，但目前尚無任何跡象。

他說，ECFA本身第16條就有終止條款，雙方都可以用書面通知對方終止ECFA協定，除非雙方協商後達成不終止的合意，否則ECFA協議在終止通知發出後180天開始生效。最近大陸也有不少學者作此主張，用以「制裁台獨」，因此經濟部與陸委會都很緊張，不斷公開向大陸呼籲不要終止，強調ECFA對雙方都有利；國台辦主任劉結一則說，「兩岸經濟互利合作的基本格局沒有改變」，被解讀為ECFA不會終止。

荒謬的是，經濟部與陸委會的呼籲，已違反蔡英文總統10年前的承諾。當時ECFA簽訂時，擔任民進黨主席的蔡英文強烈反對，認為ECFA是「走向中國」、「包著糖衣的毒藥」、「喪權辱國的不對稱條約」，會害死臺灣經濟，揚言未來民進黨一旦執政，就會發動公投廢止ECFA。

馬英九說，蔡總統既以倫敦政經學院國際經濟法博士自詡，應該知道要終止ECFA根本不必發動公投，只要依ECFA第16條書面通知大陸當局，雙方協商無合意，6個月後即可終止。但蔡總統執政4年多來，從未履行當年的承諾去終止ECFA，為什麼？

就是因為ECFA對臺灣，尤其對我們的中小企業與農漁業很有利，10年來已替臺灣產品出口到大陸省下超過2千億元新台幣的關稅！幾十年來一向是大陸出超3億美元的兩岸農產品貿易，6年前就開始逆轉，臺灣出現1千萬美元的順差，逐年增加，這也拜臺灣農漁產品大量外銷大陸之賜。蔡總統敢犧牲這麼多國人的權益，片面終止ECFA嗎？

馬英九表示，事實上，臺灣能跟大陸簽ECFA，是因為兩岸之間有「九二共識，一中各表」的政治互信。蔡總統反對「九二共識」，現在卻不敢反對在「九二共識」基礎上達成的ECFA，這不是矛盾嗎？或許，蔡總統很掙扎，畢竟ECFA造福國人，只好當初說一套，如今做一套，就算是雙重標準、唾面自乾又怎樣？

馬英九強調，在ECFA簽訂10週年的今天，他誠摯呼籲兩岸執政當局，能夠同時回到「九二共識、一中各表」的初衷與精神，求同存異，共創雙贏。中共方面，應還原「一中各表，九二共識」的原貌，立即停止否定或攻擊「各表」，兩岸才能恢復共同的政治基礎與難得的互信。他也要呼籲蔡總統，就像ECFA一樣，當初說一定廢掉，現在卻緊緊擁抱，那麼，只要有利於臺灣，面對「九二共識」，再一次「髮夾彎」又何妨？

(中時 )