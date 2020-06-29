因對智利銅礦供應的擔憂提振價格，倫敦金屬交易所（LME）3個月期銅價格上周漲到5個月來新高。上周全周，銅價上漲2%，為連續第六周上漲。

銅價走揚有利相關業者營運改善，因LME 3個月期銅價格漲到5個月來新高，第一銅（2009）今早股價獲激勵。

為阻止疫情的傳播，智利國家銅業公司（Codelco）宣布臨時關停旗下第一大礦丘基卡馬塔銅礦（Chuquicamata）的冶煉廠以及精煉廠。LME基本金屬6月26日多數上漲，其中，期銅上漲1%，至每噸5,952美元，創5個月來新高。另外，媒體引述歐盟內部消息報導，隨著歐洲疫情好轉，歐盟成員國已達成初步共識，將對10餘個域外國家開放外部邊界，提振了需求預期。

第一銅5月營收1.76億元，月減6.19%，年減23.6%，年減幅度擴大。2020年1-5月營收9.2億元，較去年同期減少9.72%。

營運表現方面，受到營收下滑及銅價走跌影響，第一銅2020年首季營收5.56億元，年減約6%；毛利率轉為負19.44%，營業淨損1.23億元，淨損歸屬母公司業主2.08億元，每股淨損0.58元。

(時報資訊)