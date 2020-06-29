和泰車(2207)看好今年自家銷售量仍成長，外資上周三個交易日共買超421張，近20日共買超2162張，支撐股價在680元以上高檔。和泰車去年業績創新高，將配息14元，訂7月14為除息交易日。

和泰汽車今年以來汽車總銷量持續成長，並續推新車搶市，目前旗下TOYOTA ALL NEW HILUX預接開跑中。TOYOTA的經典皮卡-HILUX，連續兩年拿下全球中型皮卡銷售冠軍。HILUX 2019年7月底正式在台灣上市後，持續獲得台灣車迷的支持，今年在中型皮卡的市場占有率達60%，穩坐台灣銷售No.1的寶座。

為回應消費者的支持，TOYOTA總代理和泰汽車在海外HILUX上市小改訊息釋出後，即積極爭取在台銷售配額，並於即日起接受客戶預訂，ALL NEW HILUX預接單價146萬元。

車市銷售表現方面，和泰汽車5月TOYOTA、LEXUS兩大品牌共計以1萬1119台及33.2%的市占率持續坐穩龍頭寶座，掛牌數月增7.3%但年減7.4%。和泰汽車今年至今仍為正成長，旗下TOYOTA、LEXUS兩大品牌，今年至5月31日掛牌數為5萬7030台，年增6.2%，在前五大車廠中增長率最強勁，市占率達33.9%。

(時報資訊)