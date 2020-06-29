真好玩(8491)今日舉行股東會，會中承認108年度財報並通過配發現金股利0.8元。董事長周玄昆表示，最近推出的《天啟紀元》表現相當不錯，上市首日即搶下App store與Google Play兩大平台冠亞軍寶座，目前營運團隊正積極準備海外市場上市作業，預計7月將搶先推出擅長經營的韓國市場。

而今年下半年度真好玩除代理遊戲外，也將推出自研產品，共將再推出4款手遊。此外，增值業務與知名廠商跨界合作創新模式，也將於第4季推出，今年營運策略三箭齊發，獲利可期。

真好玩108年合併營收18.6億元，年成長8.14％，創歷年新高，營業毛利0.91億元，年增15.18％，稅後淨利0.4億元，每股盈餘1.49元。

周玄昆指出，去年雖因產品動能不足，但整體營收仍創下歷史新高，顯示真好玩積極轉型策略奏效。今年將全面調整組織，擴大自研產品投入，強化公司體質，並持續調整產品發行節奏，著手於遊戲數據及內容的調整，積極搶佔全球手遊市場。

今年公司以自研產品推向全球市場力求突破、代理遊戲穩定獲利及跨界增值業務開創營收新模式三大策略，再創獲利高峰。

在自研產品部分，真好玩除縱向整併公司營運團隊實力、橫向整合各地市場的資源，積極轉型為自主研運銷的遊戲公司，將透過過去多年累積的成功營運經驗，大數據(Big Data)分析獲利模型，將自研產品推向全球市場力求更高獲利。

代理遊戲上，透過大數據分析，精準計算各遊戲產品可帶來的營收利益，且藉由標準化的指標監控降低其風險性，挑選在可被預測、可被控制且符合其獲利模型的遊戲產品推出，並拉長其遊戲生命週期，以穩定獲利的產品。

真好玩除台港澳市場外，106年起更成功將模式複製至日本、韓國市場，快速帶動整體營收成長，108年度海外占比達47.49％，較107年20.19％明顯增加，今年將持續引進符合獲利模型產品發行，拓展國際市場。

跨界增值業務上，增設增值業務中心，以累積多年行銷投放廣告成功經驗，開闢廣告代操服務，並開發各平台合作，協助國內各大類型APP國內外廠商投放廣告，同時更結合各大知名異業廠商，以跨界的合作模式，開創出全新的獲利模式，積極擴大真好玩其他營收來源。

(時報資訊)