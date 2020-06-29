美國疫情加劇，各州延緩解封。防疫概念股口罩、疫苗、檢測、原料藥四大領域High翻天，恆大(1325)、康那香(9919)漲幅皆逾8%，直逼漲停；高端疫苗(6547)鎖漲停118.5元，至10:30，買單逾2200張排隊搶著要買，國光生(4142)一度衝至天價76.5元；寶齡(1760)開高走高，盤中亮燈漲停、ABC-KY(6598)漲幅也逼近7%；亞諾法(4133)鎖在漲停板，股價站上百元大關。另外，額溫槍題材的熱映(3373)5月EPS高達2.65元，多頭力鎖漲停137.5元。

世界衛生組織(WHO)總幹事譚塞德日前預告，在6月29日這一週全球新冠肺炎確診人數將破千萬例。至台北時間6月29日早上九點整，據外電最新統計數字顯示，全球累計確診人數來到1028萬4888人，單日新增22萬9095人。美國和巴西疫情仍未退燒，另外，中南美洲疫情持續急速增溫，秘魯、智利和墨西哥各躋進第七、八和十一名。

全球新冠肺炎疫情居高不下，在資金氾濫的情形下，今日防疫股再成為市場資金寵兒，個股雞犬升天吸引多頭買進，但需要注意實際上到底哪檔個股有實質的業績，法人表示，疫情未完全消除前，防疫題材將會持續發燒，不過，若是想要介入防疫股，需選擇有業績支撐為布局標的，有壓回再買為宜。

(時報資訊)