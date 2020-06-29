抵制社群媒體的行動越演越烈，星巴克（Starbucks）周日宣布將暫停在所有社群媒體平台投放廣告，消息人士透露百事公司（PepsiCo）也將停止在臉書的廣告。

星巴克承諾將進行內部討論，也將與媒體合作夥伴及公民權利組織協商，以阻止仇恨言論的散布。星巴克表示會繼續在社群媒體上發文，但不會有付費的促銷廣告。星巴克發言人表示，這個行動的對象，將不包括谷歌旗下的YouTube。

福斯財經網報導，消息人士透露百事公司將在7月與8月暫停在臉書刊登廣告，並形容此舉為對臉書廣告的「全球性抵制」。

這個起初只針對臉書的抵制行動，現在已經波及其他社群媒體平台。可口可樂上周五宣布將暫停在全球所有社群媒體的廣告投放。聯合利華也宣布到12月31日止，將暫停在美國的臉書、Instagram與推特上刊登廣告。全球最大的蒸餾酒公司Diageo宣布自7月起，暫停在全球主要社群媒體上的付費廣告。

在反誹謗聯盟（Anti-Defamation League）、全美有色人種協會（NAACP）等組織團體呼籲臉書的廣告主在7月暫停廣告支出後， 包括Levi's、戶外服飾公司Patagonia、美國戶外娛樂服務公司REI、金融服務公司Lending Club、戶外運動用品公司The North Face等超過100家公司已經加入抵制。受此打擊，臉書上周五股價暴跌8.32%。去年臉書全球廣告營收達到697億美元。

(時報資訊)