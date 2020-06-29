國人愛好投資保險，由其是指定受益人的人壽保險，於被保險人死亡時，其保險給付免課遺產稅。

KPMG安侯建業指出，依保險法規定，要保人於保險契約生效後，享有隨時終止契約並取得解約金權利，也能以保險契約向保險人借款，而且可指定或變更受益人依保險契約可享有財產權利。

換句話說，保單其實算是有價證券的一種，要保人所投保之保單，也可以透過變更要保人來移轉。

然而，KPMG指出，如果是變更要保人，屬移轉財產權益，若為無償移轉，屬遺產及贈與稅法所指贈與行為，必須負擔贈與稅。

(工商 )