國民黨立院黨團為抗議蔡英文總統提出監委名單，並提名陳菊任監察院長，昨（28）日突襲占領立院議場，不排除抗爭3天3夜。對此，網路上也開始出現嘲諷的內容，台北市議員羅智強開嗆，「什麼叫1450，這就是1450」！

國民黨團總召林為洲28日下午4時，率20名立委突襲占領立法院議場，國民黨主席江啟臣當晚8時許也加入占領行列，以自囚的方式向蔡英文總統及民進黨政府表達最深沉的抗議。今早黨團協商破局，國民黨持續占領議場，抗議活動也進入第19小時。

對於國民黨大動作抗議，有網友製圖嘲諷「哼！太陽花可以占領立院！那我們也可以！看我的厲害！」「好熱喔…可以回家了嗎…」。

羅智強在臉書轉PO相關圖片，指出1450站隊在執政者這一邊，「矇眼當看不到民進黨酬庸名單的爛，矇眼當看不到陳菊當監察院長的瞎。酸啊！酸死了在野黨，一黨獨大的台灣就民主好棒棒！」並怒批「可恥的一群見不得人見不得光的東西」。

(中時電子報)