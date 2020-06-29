中華統一促進黨副主席、竹聯幫大老「鍾馗」李宗奎，被控2018年間涉入一起債務糾紛，對建商討債時，當面向建商恫稱「不還錢，就去你公司開槍」，讓建商心生畏懼，台北地檢署今依恐嚇取財未遂罪嫌起訴李宗奎。

檢警調查，2018年間謝姓男子與建商發生財務糾紛，謝認為建商欠他上億元債務，提起民事訴訟，但官司一直打到最高法院，判決謝男敗訴，建商免賠。

但謝男不甘心，四處找人催討債務，謝向統促黨溫姓主委請託，若能幫他討回債款，事成後願付三成佣金。溫姓主委輾轉將此事，告知統促黨副主席李宗奎，李也想介入分一杯羹，遂透過中間人找來建商、謝男友人在中間人辦公室喬債務。

由於協商過程，建商因法院判決他勝訴，認為他沒有欠謝男上億債務，沒有必要還錢，李宗奎見協商破裂，遂出言恫嚇建商「不還錢，就去你公司開槍」。

建商雖不願付錢，但因畏懼李宗奎具有黑道大老身分，加上陸續有其他黑道向他「追債」，遂報警提告。警方認為，李宗奎、謝男、溫姓主委及3名到建商公司大門舉牌要求「還錢」的人士，涉嫌恐嚇、組織犯罪，移送北檢偵辦。

檢方調查時，李宗奎坦承有找建商「喬債」，但否認揚言「不還錢，就開槍」，不過在場的建商等其他人都證稱李曾說過「開槍」。

檢方認為，李宗奎恫嚇建商「開槍」，涉嫌恐嚇取財未遂，至於李與其他人涉及組織犯罪部分，因罪證不足，另予不起訴處分。

(中時 )