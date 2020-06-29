5G開台大戰本周開打，電信三雄開台時間也紛紛揭曉，依序是明天早上中華電、明天中午台灣大哥大，再來是周五（3日）遠傳電信，至於台灣之星、亞太電信，預料要等到8月才會開台，陸續就戰備位置。

中華電是電信三雄中，最後一家宣布開台時間的，昨天台灣大宣布於6月30日中午舉行5G開台記者會，以打破傳統與展現創意的全新姿態，迎接這場劃時代的科技革命，頗有把早上時間留給中華電，尊老大哥的味道。

過不其然，中華電今天早上宣布，明天早上09:50舉行5G開台記者會，要當全台灣第一家5G開台的電信業者。

緊接著在中午辦開台的台灣大表示，5G發展策略超前部署，攜手產業界頂尖盟友，共組全台最大智慧應用5G生態系，以最堅強的實力與資源，和我們所有團隊一起共創未來，並推出垂直整合的多元創新服務，讓每一位5G世代用戶的無限可能，具體實現。

至於遠傳則規劃，7月3日在遠企購物中心The Mall 3樓天碟廣場舉行開賣記者會，並一改過去形式，透過網路邀請全台消費者大家一起來。現場將與遠傳北中南門市、和7大百貨體驗館進行全台大連線互動，透過連續80MHz頻寬充分發揮5G高頻寬、低延遲、大連結的特性，將最優質、高效率的全網頭等體驗於各點展示。

(中時 )