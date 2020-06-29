亞洲太平洋自由民主聯盟(簡稱：亞盟)將邀集亞洲各國家分會會長及學者專家，就「新冠肺炎疫情對自由、民主、人權的衝擊」之議題，於7月3日（週五）下午一時三十分舉辦「2020亞太視訊圓桌會議｣，開放全球有興趣的人士收看這跨國論壇。

有意者可先下載ZOOM視訊會議軟體，並申請個人帳號，電洽世盟施德倫主任：02-33932002分機726。Email： [email protected]

本次會議主席是亞盟理事主席暨世界自由民主聯盟中華民國總會(簡稱：世盟)理事長曾永權，世盟總會長饒穎奇為與會貴賓，世盟祕書長劉廣平擔任主持人。

在6月24日POP-Radio電台《POP大國民》節目搭配youtube直播，曾永權接受主持人蔡詩萍專訪時指出，亞盟已經有66年歷史，從倡議反共轉型為提倡自由民主和人權，這次「2020亞太視訊圓桌會議」是接續6月12日由世盟主辦的「世盟歐洲區域組織視訊會議」，也將於8、9月間分別針對北美和拉丁美洲區域的各會員國代表，舉辦視訊論壇，按照不同的時差區域主辦視訊會議，都是針對新冠肺炎疫情對自由、民主、人權的衝擊之議題，進行意見交流，也將彙整各國的建議，提供政府參考。

曾永權說，根據美國自由之家的調查結果，我國的自由度已經兩年獲得93分之高，勝過法國的91分和美國89分，是我國政府和民間共同努力的成果，亞盟和世盟都不斷的向國際分享自由民主和人權的推展經驗，並廣獲好評。我國在這次新冠肺炎防疫領先世界各國超前部署，成效卓越，可以說是全球防疫體系中的「模範生」，受到多達20多國以多種式支持我國參與世界衛生大會(WHA)，且受到60多國媒體，共超過1800多篇報導的支持，這四個系列的視訊會議，都是可以大方的和世界各國交換意見，贏得更實切而互信的有誼。

由於新冠肺炎造成全球各地的亂象，對世界普世價值的自由、民主及人權產生了衝擊，各國趨於自給生產物資，走向單邊主義、孤立主義與保護主義，曾永權呼籲多邊主義的國際合作，完成疫苗的研發與試驗，成為共同享用的公共財，穩定國際自序和復甦經濟、避免衝突。

本次與會的國家有：澳洲、柬浦寨、斐濟、關島、印度、日本、韓國、馬來西亞、緬甸、紐西蘭、帛琉、菲律賓、新加坡、泰國、越南等。

(中時 )