新北市長侯友宜29日赴議會總質詢，民進黨團直指侯友宜有總統夢，不僅逐步排除異己，更布局輔選高雄，企圖收編人馬，還找來女神級主播擔任發言人，頗有問鼎大位之勢；侯友宜在台上苦笑指出，議員都非常關心他的未來，他沒有「總統夢」，只有「健康夢」，能不能活到2022他都不敢肯定，他只希望做好每天一市政，你問我明天要做什麼，還比較有機會。

新北市議會民進黨團議員羅文崇、陳文治、陳世榮、李余典、張維倩、張錦豪、戴瑋姗與彭成龍聯合總質詢。

戴瑋姗質詢一開始就問侯友宜有沒有「總統夢」，直指侯友宜昨日去九份，小朋友高喊要侯參選總統時，侯笑容滿面，是否過去市政優先的「國王新衣」被戳破，總統才是侯的目標。

張錦豪更說，侯友宜正一步一步布局總統路，首先剷除異己，先前韓國瑜到新北市造勢，侯友宜不但開罰，也不去站台，之後韓國瑜被罷免，也沒看到侯友宜身影；陳時中四處行銷觀光，侯也不讓陳時中進到新北。

張錦豪指出，接下來第二步則是收編人馬，先前總是市政優先的侯友宜，開始說願意盡黨員責任，目的就想當高雄國民黨支持者的救星；甚至對於九二共識問題，侯也可以不表態，就是不希望失分。

張錦豪更指，侯友宜還學柯文哲，找來女神級、前主播戴湘儀擔任副發言人，不管任何行程都可以看到戴在一旁跟緊緊，就像朱立倫當初帶在身邊的副發言人，最後跑去參選，不少國民黨議員都擔心戴會參選新北市議員。

對於議員連番追問，侯友宜表示，小孩子很可愛，說的話聽聽就好，他是新北市長，他只有一個健康夢，2022他還能不能健康活著，他也不敢確定，他承諾會好好拚市政。

至於是否輔選李眉蓁，侯友宜直言「你前面那句都沒在聽」，他仍是市政優先，如果有閒暇之餘，就會盡到黨員責任，但如果很忙，搞不好也沒辦法。

侯也說，戴湘儀是非常棒的新聞媒體人，找她來是希望有個懂新聞專業、有衝勁的年輕人，為他分析輿論，跟年紀比較大的他一起，才不會下錯判斷，「張錦豪議員不要緊張」，她不是汐止區，她是新北市區，她負責的是幕僚工作，做事才是真的，如果不能做事，他會叫她走路。

再被張錦豪問到會不會參選國民黨主席，侯友宜說，不要為他未來這麼擔心，「我擔心的不是這個」、「我私下再告訴你更多」。

張錦豪表示就擔心市長跑掉，侯友宜強調「也希望跟你一起奮鬥、就怕你不愛我」。

(中時 )