台中市北屯區傳出某國中畢業班學生，疑遭陳姓女班導不當管教，甚至呼巴掌霸凌事件，造成學生身心受到傷害；校方表示，陳姓女老師的母親在去年底過世，這段時間她不但忍著喪母之痛，還得面臨畢業班級學生升學壓力，心情及壓力備受挑戰，十分令人不捨，盼外界給陳老師一點時間調適自己。

校方指出，陳姓女導師未婚，全心全力投入教育，教學態度認真，指導的班級在各年級競賽，進行整潔、秩序評分記錄，常常都是優的班級，是出名嚴格的老師；事後她告訴學校說，把學生當成自己孩子看待，教學「盡心盡力」。校方說，發生這樣的事情，感到遺憾，站在教育輔導立場，希望謹慎處理。

校方表示，事情發生後，陳老師疑似受到外界壓力，上周向學校請假數天，但周一立即回到她最愛的教學工作，克盡己職；另有老師建議，學校輔導室是提供給學生心理諮商輔導使用，但老師也是人也會面臨生活情緒上的壓力，建議應該要有更直接提供給老師心理諮商的管道。

(中時 )