高爾夫PGA美巡賽這個月復賽後，大會和所有參與賽事的人員雖然努力做好防疫措施，不過無孔不入的病毒還是讓部分選手、桿弟確診，今天確定南非籍選手弗里泰利（Dylan Frittelli）病毒檢測也呈陽性，是第4位確診的PGA選手，他也即刻宣布退出下一站賽事。

PGA本周會在美國底特律進行火箭信貸菁英賽（Rocket Mortgage Classic），目前PGA為了盡量讓大家在安全健康的情況下比賽，密集地進行新冠肺炎病毒檢測，呈陰性者才能參與賽事。

最新確診的弗里泰利，在剛結束的旅行者錦標賽，未能通過淘汰線，前兩回合打完就提前結束賽程，準備搭乘球員包機前往下一個比賽地點先按照PGA規定進行新冠肺炎病毒檢測，在當地時間周日收到結果是陽性的報告，弗里泰利透過聲明回應：「我自己是沒什麼不舒服的症狀，身體感覺還不錯，對於這個結果既訝異又沮喪，我期待當確定對大家都安全時再到球場。」

PGA恢復比賽三周下來，已經有4名球員、2名桿弟確診，大家目前身體狀況都還不錯。

(中時 )