抵制潮延燒 星巴克暫停社交平台廣告 11:302020/06/29 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國企業與人權團體抵制臉書的行動愈演愈烈，促使星巴克28日（周日）宣布，將暫停在所有社交媒體平台投放廣告，並且研議最好的方式以協助停止仇恨言論持續散播。 星巴克指出，將與媒體夥伴和人權組織進行討論。 另據CNBC報導，星巴克停止投放廣告的社交媒體平台並不包括谷歌旗下的YouTube，仍會在該平台張貼內容，但不會付費推廣。 此外，儘管星巴克暫停社交媒體的廣告，但並未加入上個月展開的「拒絕以仇恨獲利」（Stop Hate For Profit）抵制運動。 (工商 ) #星巴克 #暫停 #社交媒體 #廣告 #投放廣告 也許您會感興趣 財經熱門新聞 不只5G版！iPhone 12驚爆超殺款 蘋果瘋了？ - 財經 大同公司今提三問黃國昌 - 財經 5G晶片強敵林立 高通被圍毆今年大勢不妙 - 財經 美股又崩！小心…台股驚現「融資斷頭」反指標 - 財經 投資大老：新手散戶終將含淚收場 - 全球財經 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。