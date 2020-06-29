美國企業與人權團體抵制臉書的行動愈演愈烈，促使星巴克28日（周日）宣布，將暫停在所有社交媒體平台投放廣告，並且研議最好的方式以協助停止仇恨言論持續散播。

星巴克指出，將與媒體夥伴和人權組織進行討論。

另據CNBC報導，星巴克停止投放廣告的社交媒體平台並不包括谷歌旗下的YouTube，仍會在該平台張貼內容，但不會付費推廣。

此外，儘管星巴克暫停社交媒體的廣告，但並未加入上個月展開的「拒絕以仇恨獲利」（Stop Hate For Profit）抵制運動。

(工商 )