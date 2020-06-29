（明台產險開賣「桶柑好險」，投保期間自即日起至7月21日止。圖/業者提供）

繼「保柚好險」之後，明台產物保險再宣布與行政院農業委員會共同推出另一以風速為指標的農業保險「桶柑好險」。明台產物表示，首波開放新竹縣、苗栗縣及臺中市等三縣市的16鄉鎮市區農友進行投保，投保期限自即日起至7月21日為止。

依行政院農業委員會農糧署108年農業統計年報顯示，全臺桶柑種植面積為3,110公頃，而其中新竹縣、苗栗縣及臺中市的種植面積就佔了超過8成。桶柑的生長期約為一年，其中跨越了颱風季節，每每遇上颱風即造成桶柑落果、枝條折斷等直接影響當年度的產量。

明台產險說，以96年柯羅莎颱風及102年蘇力颱風為例，當年全臺桶柑損失金額達到9千3百萬元及7千7百萬元，而105年的梅姬颱風更是造成全臺桶柑損失金額破億元。雖現行符合農業天然災害現金救助資格者，可向受災地鄉(鎮、市、區)公所申請每公頃7萬5千元的現金救助，但相較於每公頃20-40萬元不等的生產成本，救助款對受災農民的幫助有限。

為降低桶柑農民的損失，在農委會的指導下，明台產險表示，此次推出同樣以風速為指標的「桶柑好險」，首波試辦區域為種植面積最大宗的新竹縣、苗栗縣及臺中市共16鄉鎮市區，投保期限只到7月21日為止，保險期間統一為投保日起算的10天後至110年5月1日零時止。

明台產物保險商業保險本部本部長李志昌說，「桶柑好險」為風速參數型保單，以保單約定的氣象觀測站在颱風期間測得的最大陣風達蒲福風級9級以上即可啟動理賠。

而為推動農民投保「桶柑好險」，農糧署提供保費二分之一補助（每公頃上限3萬元），地方補助則依各地方政府實際公告為準。凡符合中央或地方政府保費補助資格的農民，可於公告受理期限內，向所在地之基層農會申請補助保險費。

另為使桶柑農民更了解「桶柑好險」，明台產險表示，將與行政院農業委員會農糧署及各縣市政府於6月底至7月初至各試辦地區舉辦說明會，試辦區域的農友，皆可憑地籍謄本、地籍圖、土地使用契約或同意書等相關資料向地區農會或明台產險投保。

(工商 )