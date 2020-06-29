台股連假期間各國疫情擴大，引發市場恐慌再起，美國標普500 VIX期指大漲，歐美股市重挫，美國道瓊指數跌逾千點，台股今（29）日開盤後展開補跌，至近11點時指數跌勢加速，來到11,530點大跌約130點，成交值估計達2,100億元。

投顧法人指出，台股上周已開始明顯盤頭，宜提防爆量長黑，因連假期間美股大跌，引發台股今日補跌大跌超過百點，估計成交值可能超過2,100億元，若到收盤維持大跌的「爆量長黑」走勢，則台股短線拉回整理機率高。

國票投顧表示，目前全球面臨疫情恐邁向高峰、地緣政治徒增混亂的景況，新冠疫情仍是近期影響盤面的領先指標，當多地解封回復正常生活，群聚感染案例也隨之上升，北京疫情連環爆開始半封城，南韓承認出現二次感染，德國也有群聚感染傳出，美國單日新冠確診數以相當陡峭的角度增加，多州縮減重啟計畫，勢必重擊經濟恢復力道。

國票投顧分析，此時地緣風險又大幅升高，中國印度邊境擴大、中國全國人大常委會審議港版國安法，6月26日美國則針對損害香港自治、人權與基本自由的中國官員施加簽證限制，美中博奕較勁意味濃厚，且新制規定恐讓已半凍結的景氣雪上加霜。

投顧法人指出，之前受惠台幣強勢、外資回歸，台股原先具過高契機，然受到國際疫情加重的衝擊，連假期間美股出現較重跌幅，恐將導致短期盤勢出現震盪，反彈步調可能因此受阻，台股面臨11,500點關卡保衛戰。

(工商 )