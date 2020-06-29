從照片右邊可以清楚看到郭艾倫沒戴口罩。(取自網路)

遼寧主控郭艾倫這次做出最錯誤的示範，就算是替自己叔叔送行也不該這樣做！大陸CBA針對郭艾倫與新疆隊醫姜紅軍，28日上午在酒店門口幫前遼寧總教練郭士強送行時，公然被拍到兩人都沒戴上口罩，CBA決定先提警告，再犯就要禁賽處分。

整個事件的起因，就是先前傳出遭到遼寧無預警開除的郭士強，最後透過官方宣布他是自行請辭，當他28日上午離開隔離酒店時，不少遼寧球員都到門外跟他擁抱告別，他的姪子郭艾倫也不例外，唯一不同之處就是郭艾倫竟然沒戴口罩。

畢竟CBA針對新冠疫情管控相當嚴格，先前就已傳出廣東宏遠前鋒趙睿因為幫忙球團販售月餅，卻不小心跟工作人員有所接觸，CBA馬上第一時間處罰趙睿禁賽3場、罰款1萬人民幣，接下來必須待在酒店房間隔離，且接受核酸檢測。

如今郭士強的請辭「鬧劇」，還引發自己姪子郭艾倫遭到聯盟警告，恐怕不是兩人所樂見的，接下來遼寧總教練職位將由去年才退役的楊鳴取代，不過楊鳴目前還在瀋陽，必須經過隔離才可前往青島會合，遼寧暫由助教馬丁內斯執掌兵符。

(中時 )